Тренер ЖФК «Спартак» Козлов объяснил тактические детали в матче за Суперкубок России

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов дал комментарий касательно тактических деталей в матче Winline Суперкубка России с ЦСКА (1:0).

– Были неожиданные решения по составу, в частности вы разбили пару центральных защитников. Почему решили поставить именно такое сочетание?

– Я не понимаю, почему все считают, что это неожиданно. Потому что, если посмотреть чуть внимательнее, из-за эволюции нашей команды с точки зрения амплуа уже постепенно Беломытцева выходила на этой позиции. Сначала на 15 минут, потом на 30, потом на 45, сыграв тайм в этой формации. И естественным последовательным шагом было то, что она и должна была играть, если бы не повреждение, изначально полученное.

Поэтому здесь как раз ни о каких экспериментах речи не идёт. Это вполне сбалансированное решение. Неожиданно в плане того, что всё-таки есть сыгранная связка Морозова и Кожникова. Именно в этом плане. Последние матчи уже у нас играли и Беломытцева, и Кожникова. Если ещё глубже копнуть, то Беломытцева и Кожникова вместе сыграли значительно больше матчей, чем Морозова и Кожникова, если брать период, когда они играли в другой команде.

– Можете прокомментировать игру Лары Ивануши, как вы так угадали с заменой?

– Я хочу здесь выделить ментальность Лары, потому, я думаю, все прекрасно понимают, что желание сыграть в таком матче у всех игроков зашкаливало. Когда они увидели вчера стартовый состав, я не думаю, что кого-то покинула мотивация. Мне повезло с командой, мне повезло с игроками. Здесь собрались уникальные люди. И та мотивация, с которой Лара выходила, та злость, которую она приобрела на бой с хорошей точки зрения, чтобы доказать, в том числе и мне, и тренерскому штабу, что она достойна играть больше, — она вылилась в гол, и благодаря её мотивации и спортивному характеру этот гол был забит в первую очередь. Радует, что Лара оказалась в нужное время в нужном месте и хладнокровно, спокойно реализовала этот эпизод.

– Цел ли Суперкубок? Не разбили его?

– Суперкубок цел, не разбили, но мы попытались это сделать (смеётся), — приводит слова Козлова официальный сайт РФС.