Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педро Порро близок к продлению контракта с «Тоттенхэм Хотспур» — The Athletic

Педро Порро близок к продлению контракта с «Тоттенхэм Хотспур» — The Athletic
Комментарии

Защитник сборной Испании Педро Порро в ближайшее время продлит соглашение с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает The Athletic.

Футболист подпишет с клубом новый трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2031 года с наличием опции пролонгации ещё на один сезон. С новым соглашением Порро станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков «шпор».

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

По итогам прошедшего сезона лондонская команда заняла 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Маркоса Сенеси из «Борнмута»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android