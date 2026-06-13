Педро Порро близок к продлению контракта с «Тоттенхэм Хотспур» — The Athletic

Защитник сборной Испании Педро Порро в ближайшее время продлит соглашение с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает The Athletic.

Футболист подпишет с клубом новый трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2031 года с наличием опции пролонгации ещё на один сезон. С новым соглашением Порро станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков «шпор».

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

По итогам прошедшего сезона лондонская команда заняла 17-е место в турнирной таблице АПЛ.