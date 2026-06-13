«Текстильщик» Иваново вышел в Первую лигу

Ивановский «Текстильщик» со счётом 2:0 переиграл омский «Иртыш» в матче 18-го тура 2-го этапа группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги и оформил выход в Лигу Pari. Встреча состоялась на стадионе «Текстильщик» (Иваново). В качестве главного арбитра выступил Владислав Быков из Москвы.

На 69-й минуте Тимур Мелекесцев открыл счёт в этой игре и вывел «Текстильщик» вперёд, а на 74-й минуте Владимир Азаров удвоил преимущество команды.

«Текстильщик» по итогам прошедшего розыгрыша Второй лиги занял второе место в турнирной таблице группы «Золото» с 32 очками и напрямую вышел в Первую лигу, возглавил турнирную таблицу «Ленинградец» с 34 очками. «Иртыш» замкнул таблицу с 10 очками.