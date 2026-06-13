Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Текстильщик» Иваново вышел в Первую лигу

«Текстильщик» Иваново вышел в Первую лигу
Комментарии

Ивановский «Текстильщик» со счётом 2:0 переиграл омский «Иртыш» в матче 18-го тура 2-го этапа группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги и оформил выход в Лигу Pari. Встреча состоялась на стадионе «Текстильщик» (Иваново). В качестве главного арбитра выступил Владислав Быков из Москвы.

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
13 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
2 : 0
Иртыш
Омск
1:0     2:0    

На 69-й минуте Тимур Мелекесцев открыл счёт в этой игре и вывел «Текстильщик» вперёд, а на 74-й минуте Владимир Азаров удвоил преимущество команды.

«Текстильщик» по итогам прошедшего розыгрыша Второй лиги занял второе место в турнирной таблице группы «Золото» с 32 очками и напрямую вышел в Первую лигу, возглавил турнирную таблицу «Ленинградец» с 34 очками. «Иртыш» замкнул таблицу с 10 очками.

Календарь Второй лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Второй лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ленинградец» вернулся в Первую лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android