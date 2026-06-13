Тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался перед игрой с Гаити на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался в преддверии матча 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года с Гаити. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) 14 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

«Важно, чтобы мы уважали соперника и были должным образом подготовлены, что мы и делаем, и играли в меру своих возможностей. Мы очень внимательно наблюдали за Гаити. Мы думаем, что знаем, как они будут играть, но каждая команда может отличаться, и, возможно, они поменяются в последнюю минуту. У них очень динамичные игроки, особенно атакующие, поэтому мы должны быть осторожны», — приводит слова Стива Кларка официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).