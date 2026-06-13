«Это очень важно для нас». Капитан ЖФК «Спартак» Кожникова — о победе в Суперкубке России

Капитан ЖФК «Спартак» Анна Кожникова поделилась впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче Winline Суперкубка России.

– Что было для вас важнее сегодня, впервые обыграть ЦСКА или всё равно главное – взять трофей?

– Тут всё важно. И этот барьер мы переступили. Поэтому это очень важно для нас. Об игре не говорим, игра забудется. Но самое главное, что этот барьер пройден. И этот Суперкубок — он наш.

– Поражает ваш объём работы на поле. Насколько тяжело было сегодня с учётом того, что погода была довольно жаркой?

– Ну, было непросто, да. Плюс ещё игры накапливаются. Есть паузы, но всё равно было непросто, но спасибо богу, что даёт мне здоровье, что я пока ещё могу играть. Я играю, не даю себе лишнего отдыха. Насколько меня хватит, столько буду играть.

– У вас на майках написано: «Творим историю»? Чувствуете, что действительно вы решите историю сейчас?

– Конечно, конечно. Наверное, это не основная цель, потому что наша основная цель на поле. А эта история — она пишется сама собой. Плюс я пропустила второй Суперкубок. Первый Суперкубок я выиграла. Второй я пропустила, в день прошлого Суперкубка рожала. Я родила сына в день Суперкубка. Я его пропустила, но сегодня я забрала ещё один свой Суперкубок. Поэтому всё по плану, — приводит слова Кожниковой официальный сайт РФС.