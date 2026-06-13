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«Это очень важно для нас». Капитан ЖФК «Спартак» Кожникова — о победе в Суперкубке России

«Это очень важно для нас». Капитан ЖФК «Спартак» Кожникова — о победе в Суперкубке России
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Капитан ЖФК «Спартак» Анна Кожникова поделилась впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче Winline Суперкубка России.

Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Ивануша – 59'    
Удаления: Благоевич – 60' / нет

– Что было для вас важнее сегодня, впервые обыграть ЦСКА или всё равно главное – взять трофей?
– Тут всё важно. И этот барьер мы переступили. Поэтому это очень важно для нас. Об игре не говорим, игра забудется. Но самое главное, что этот барьер пройден. И этот Суперкубок — он наш.

– Поражает ваш объём работы на поле. Насколько тяжело было сегодня с учётом того, что погода была довольно жаркой?
– Ну, было непросто, да. Плюс ещё игры накапливаются. Есть паузы, но всё равно было непросто, но спасибо богу, что даёт мне здоровье, что я пока ещё могу играть. Я играю, не даю себе лишнего отдыха. Насколько меня хватит, столько буду играть.

– У вас на майках написано: «Творим историю»? Чувствуете, что действительно вы решите историю сейчас?
– Конечно, конечно. Наверное, это не основная цель, потому что наша основная цель на поле. А эта история — она пишется сама собой. Плюс я пропустила второй Суперкубок. Первый Суперкубок я выиграла. Второй я пропустила, в день прошлого Суперкубка рожала. Я родила сына в день Суперкубка. Я его пропустила, но сегодня я забрала ещё один свой Суперкубок. Поэтому всё по плану, — приводит слова Кожниковой официальный сайт РФС.

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