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Килиан Мбаппе охарактеризовал партнёра по сборной Франции Ибраима Конате

Килиан Мбаппе охарактеризовал партнёра по сборной Франции Ибраима Конате
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе охарактеризовал партнёра по национальной команде, защитника Ибраима Конате.

«Конате? Он очень агрессивный защитник, в лучшем смысле этого слова. Никогда не ошибается, он жёстко опекает соперника, он хочет, чтобы тот чувствовал, что его ждёт тяжёлый вечер.

Мне нравятся такие защитники в моей команде, с упорством, тактически гибкие, потому что они способны преследовать своего оппонента, а также постоять за себя в ситуациях один на один, выигрывать единоборства и быть тактически дисциплинированными», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Первый матч на чемпионате мира Франция проведёт с Сенегалом. Игра состоится 16 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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