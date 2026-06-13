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Тренер Гаити Себастьен Минье поделился ожиданиями от игры с Шотландией на ЧМ-2026

Тренер Гаити Себастьен Минье поделился ожиданиями от игры с Шотландией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Гаити Себастьен Минье поделился ожиданиями от матча 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Шотландии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) 14 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если хочешь выигрывать матчи, нужно забивать голы, независимо от того, кто твой соперник. Уровень соперников заставляет нас играть лучше. Нам придется поднапрячься, но суть остаётся прежней. Если мы хотим добиться исторической победы на чемпионате мира, а затем выйти из группы, нам придётся забивать голы, независимо от соперника», — приводит слова Себастьена Минье официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026
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