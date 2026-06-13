Защитник «Ахмата» Ризван Уциев завершил игровую карьеру

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев принял решение завершить карьеру игрока.

«С первых дней в профессиональном футболе Ризван Уциев получил поддержку со стороны главы Чеченской Республики, Героя России, болельщика клуба номер один Рамзана Ахматовича Кадырова. Неоценимая помощь со стороны Рамзана Ахматовича помогла Уциеву формироваться не только как футболисту, но и как личности.

Ризван – лидер, на которого равняется новое поколение футболистов и к совету которого прислушиваются опытные партнёры. Ризван Уциев один из немногих футболистов в стране и мире, кто посвятил всю свою профессиональную карьеру одному, родному клубу!

Отдав долг команде на футбольном поле, Ризван продолжит приносить пользу родному клубу и чеченскому футболу в ином качестве. Спасибо, Ризван, спасибо, Легенда!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Уциев провёл в «Ахмате» 19 сезонов, 18 из которых отыграл в высшем дивизионе первенства России. За это время футболист сыграл за грозненскую команду 326 матчей во всех турнирах.