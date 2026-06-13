«Манчестер Юнайтед» интересуется молодым нападающим «Лилля» — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бельгийскому нападающему «Лилля» Матиасу Фернандесу-Пардо. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, работа над трансфером бельгийца будет зависеть от будущего Джошуа Зиркзее в команде. Нидерландец пока не смог в полной мере проявить себя в составе манкунианцев, но он положительно влияет на атмосферу в команде. Решение о продаже Зиркзее ещё не принято.

Матиас Фернандес-Пардо выступал за «Андерлехт», «Мехелен», «Лилль» и «Генк». За «догов» на взрослом уровне футболист выступает с лета 2024 года. В 41 матче прошедшего клубного сезона Фернандес-Пардо забил восемь голов и отдал семь результативных передач.