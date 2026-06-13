Видео: фанаты сборной Бразилии заполонили Таймс-сквер перед матчем с Марокко на ЧМ-2026

Болельщики сборной Бразилии заполонили площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке перед матчем 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) 14 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.