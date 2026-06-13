Хакими оценил шансы сборных Марокко и Бразилии на победу в матче группы С на ЧМ-2026

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими высказался перед матчем 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Бразилией. Игра пройдёт 14 июня.

«Я думаю, что в таком матче, на таком турнире, как чемпионат мира, нет фаворитов. Шансы 50 на 50. Это будет очень сбалансированная игра, и всё будет зависеть от мелочей. Прежде всего, это будет вопрос эффективности с обеих сторон. Мы надеемся, что эти детали сыграют нам на руку. Я надеюсь, что мы сможем максимально использовать каждую предоставленную нам возможность, а затем хорошо обороняться», — приводит слова Хакими официальный сайт ФИФА.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.