Крис Уоддл назвал главного игрока сборной Англии в роли «десятки»

Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл сравнил пользу Джуда Беллингема и Моргана Роджерса в роли «десятки» в английской национальной команде.

«На позицию «десятки» я бы выбрал Роджерса. Думаю, Джуда Беллингема можно было бы поставить на позицию классического центрального полузащитника. У Джуда есть энергия и техника, но я бы не стал его определять как «десятку», — приводит слова Уоддла The Yorkshire Post.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года принимают участие 48 сборных. Соревнования проходят с 11 июня по 19 июля 2026 года.