Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крис Уоддл назвал главного игрока сборной Англии в роли «десятки»

Крис Уоддл назвал главного игрока сборной Англии в роли «десятки»
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл сравнил пользу Джуда Беллингема и Моргана Роджерса в роли «десятки» в английской национальной команде.

«На позицию «десятки» я бы выбрал Роджерса. Думаю, Джуда Беллингема можно было бы поставить на позицию классического центрального полузащитника. У Джуда есть энергия и техника, но я бы не стал его определять как «десятку», — приводит слова Уоддла The Yorkshire Post.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года принимают участие 48 сборных. Соревнования проходят с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Мы ладим как братья». Джуд Беллингем — о дружбе с Морганом Роджерсом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android