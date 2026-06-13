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Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера «Фулхэма» — Моретто

Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера «Фулхэма» — Моретто
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Бывший наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера «Фулхэма», сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X.

Переговоры между «Фулхэмом» и Альваро Арбелоа идут успешно. После недавних контактов между представителями испанского тренера Оскаром Риботом, Луисом Алонсо и лондонским клубом обе стороны с оптимизмом приближаются к соглашению. Некоторые детали ещё предстоит согласовать, но общее настроение позитивное, и есть уверенность, что в ближайшие дни стороны придут к соглашению.

Во вторник, 9 июня, «Реал» объявил об уходе 43-летнего Альваро Арбелоа с поста главного тренера. Арбелоа возглавлял «сливочных» с января 2026 года.

«Фулхэм» завершил сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги на 11-м месте. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал» (85).

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