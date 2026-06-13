«Переговоры идут». Генсек РФС Митрофанов — о возвращении России в международные турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что переговоры на тему возвращения российских команд в международные турниры продолжаются.

— То, что на финале Лиги чемпионов был российский флаг, насколько вас воодушевило? Какая была реакция? Может быть, есть какие‑то подвижки, о которых вы можете рассказать?

— Переговоры идут. В соответствии с договорённостями между УЕФА, ФИФА и Министерством спорта России более подробно их не комментируем.

— Вам даёт позитивный сигнал ситуация с хоккеем?

— Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идёт на пользу всем, и футболу в том числе, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».