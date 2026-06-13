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«Спартак» интересуется экс-игроком «Зенита» Малкомом — источник

«Спартак» интересуется экс-игроком «Зенита» Малкомом — источник
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Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Омар в социальной сети X.

По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа.

Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Малком за четыре года в составе сине-бело-голубых забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

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