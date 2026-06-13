Писарев — о сборной Катара: когда команда пролезает с душком, у меня отношение предвзятое

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о сборной Катара перед матчем с командой Швейцарии на чемпионате мира 2026 года. Встреча состоится сегодня, 13 июня.

«Они прошли отбор с душком. У них, при отборе, был запланирован Азиатской федерацией «Турнир трёх» и каждый должен был сыграть с каждым на нейтральных полях. В итоге Азиатская федерация, не знаю, по каким причинам, говорит: «Играй в Катаре». Причём у Катара между играми была неделя, а остальные играли через два дня на третий. Когда команда пролезает с душком, у меня к ней отношение предвзятое. Поэтому они для меня такие…» — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).