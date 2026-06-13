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Писарев — о сборной Катара: когда команда пролезает с душком, у меня отношение предвзятое

Писарев — о сборной Катара: когда команда пролезает с душком, у меня отношение предвзятое
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о сборной Катара перед матчем с командой Швейцарии на чемпионате мира 2026 года. Встреча состоится сегодня, 13 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они прошли отбор с душком. У них, при отборе, был запланирован Азиатской федерацией «Турнир трёх» и каждый должен был сыграть с каждым на нейтральных полях. В итоге Азиатская федерация, не знаю, по каким причинам, говорит: «Играй в Катаре». Причём у Катара между играми была неделя, а остальные играли через два дня на третий. Когда команда пролезает с душком, у меня к ней отношение предвзятое. Поэтому они для меня такие…» — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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