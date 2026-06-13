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Стали известны участники стыкового противостояния за выход в Первую лигу

Стали известны участники стыкового противостояния за выход в Первую лигу
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Новосибирская «Сибирь» и московский «Велес» сыграют в стыковом противостоянии за выход в Лигу Pari. По итогам прошедшего сезона дивизиона «А» Леон Второй лиги новосибирцы с 32 очками заняли третье место в турнирной таблице второго этапа группы «Золото», москвичи с 28 очками расположились на четвёртой строчке.

Первый стыковой матч между этими командами состоится 17 июня в Домодедове, а ответный — 21 июня в новосибирском манеже «Заря». Стоит отметить, что в апреле по итогам матча этих команд победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Велеса», в мае победила «Сибирь» — 1:0.

Ранее напрямую в Первую лигу вышли «Ленинградец» из Санкт-Петербурга и ивановский «Текстильщик».

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