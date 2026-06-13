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Сергей Юран рассказал, почему принял решение возглавить «Урал»

Сергей Юран рассказал, почему принял решение возглавить «Урал»
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, как принял решение возглавить екатеринбургскую команду.

«Буквально через два дня после ухода из «СКА» поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: «Хотел бы встретиться и переговорить». Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду. Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня принял решение. Всё-таки это серьёзные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно, сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он возглавлял клубы РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».

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