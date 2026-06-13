Сергей Юран рассказал, почему принял решение возглавить «Урал»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, как принял решение возглавить екатеринбургскую команду.

«Буквально через два дня после ухода из «СКА» поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: «Хотел бы встретиться и переговорить». Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду. Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня принял решение. Всё-таки это серьёзные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно, сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он возглавлял клубы РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».