Экс-тренер «Порту» Мартин Ансельми возглавил «Эльче»

Аргентинский специалист Мартин Ансельми назначен на пост главного тренера «Эльче» из испанской Ла Лиги. Об этом сообщает официальный сайт зелёно-полосатых.

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Ансельми играл в футбол только на юношеском уровне, после чего сразу начал тренерскую карьеру. Ранее он возглавлял чилийский «Унион» Ла-Калера, колумбийский «Индепендьенте дель Валье», мексиканский «Крус Асуль», португальский «Порту» и бразильский «Ботафого».

По итогам прошлого сезона «Эльче» занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. На протяжении своей истории зелёно-полосатые дважды становились победителями Сегунды.