Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Порту» Мартин Ансельми возглавил «Эльче»

Экс-тренер «Порту» Мартин Ансельми возглавил «Эльче»
Комментарии

Аргентинский специалист Мартин Ансельми назначен на пост главного тренера «Эльче» из испанской Ла Лиги. Об этом сообщает официальный сайт зелёно-полосатых.

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Ансельми играл в футбол только на юношеском уровне, после чего сразу начал тренерскую карьеру. Ранее он возглавлял чилийский «Унион» Ла-Калера, колумбийский «Индепендьенте дель Валье», мексиканский «Крус Асуль», португальский «Порту» и бразильский «Ботафого».

По итогам прошлого сезона «Эльче» занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. На протяжении своей истории зелёно-полосатые дважды становились победителями Сегунды.

Материалы по теме
Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера «Фулхэма» — Моретто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android