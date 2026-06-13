«Вся эта команда — это Кейн». Невилл — о сборной Англии на ЧМ-2026 и её капитане

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о сборной Англии на чемпионате мира 2026 года и капитане национальной команды Гарри Кейне.

«Вы говорите о том, что у Англии талантливые игроки, но у нас есть только один по-настоящему игрок мирового класса, и это Гарри Кейн. Весь состав, который выбрал Томас Тухель в атаке, полностью сосредоточен вокруг него.

Вся эта команда — это Кейн. Весь этот турнир во многом зависит от него.

Давление? Он его не почувствует. Он крепкий как скала. Он один из лучших профессионалов. Его не сломить.

Когда говоришь об игроках сборной Англии, которые приезжают на турниры и до которых соперники, возможно, могут добраться, он тот, до кого дотянуться невозможно. Он просто бесценен», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Первый матч на чемпионате мира Англия проведёт с Хорватией. Игра состоится 17 июня.