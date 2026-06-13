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Сергей Юран раскрыл причины ухода из «СКА-Хабаровск» спустя 15 дней после назначения

Сергей Юран раскрыл причины ухода из «СКА-Хабаровск» спустя 15 дней после назначения
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран раскрыл причины ухода из «СКА-Хабаровск». Специалист возглавил команду 25 мая 2026 года, однако покинул её через 15 дней, 8 июня.

«Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, которая была связана с удалением камней из почек. Переговорил с руководством «СКА», что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к этому. Вопрос не стоял резко: «Нельзя и всё». Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Юран возглавлял клубы РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».

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