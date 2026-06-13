Юран: руководство «Урала» сказало: «Надо решить задачу — ты знаешь, как это делать»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, как проходило его назначение в екатеринбургский клуб.

«Мы должны доукомплектоваться, а затем уже определиться, с каким футболом решать задачи. Самое главное — результат. Повторюсь, специфическая и непростая лига. Руководство и я заточены на результат. Мне руководство сказало: «Игра нас волнует, но нам нужно решить задачу. Ты опытный человек, сам знаешь, как это нужно делать». Есть полное доверие, за что я очень благодарен руководству «Урала». Мы это проговорили: «Для нас что самое главное — красивый футбол или результат?» Ответ был однозначным: «Результат». У меня в голове есть идеи, но пока футболисты не доехали, я в ожидании», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026, проиграв в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо» (0:3 по сумме двух игр).