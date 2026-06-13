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Мостовой дал прогнозы на матчи Катар — Швейцария и Бразилия — Марокко на ЧМ-2026

Мостовой дал прогнозы на матчи Катар — Швейцария и Бразилия — Марокко на ЧМ-2026
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз на матч между Катаром и Швейцарией, а также на встречу между Бразилией и Марокко на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всем привет. Прогноз от Александра Мостового. Катар – Швейцария. 2:1 в пользу Швейцарии. Или 2:0 в пользу Швейцарии, потому что Швейцария и по составу, и по игре, и по многим показателям, конечно, превосходит Катар. Поэтому я думаю, что они добьются этой победы.

Бразилия – Марокко. Один из претендентов на чемпионство и команда-сюрприз, команда, которая последнее время удивляет игрой и многими результатами. Но Бразилия есть Бразилия. Поэтому 2:1 в пользу Бразилии», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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