12 567 зрителей посетили матч женского Суперкубка России
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12 567 зрителей посетили матч Winline Суперкубка России, в котором играли женские команды «Спартака» и ЦСКА. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. «Спартак» принял участие в этой встрече в ранге чемпиона Суперлиги минувшего сезона, красно-синие — как действующий обладатель Кубка России.
Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Ивануша – 59'
Удаления: Благоевич – 60' / нет
Это шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.
В прошлом сезоне санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.
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