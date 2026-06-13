12 567 зрителей посетили матч женского Суперкубка России

12 567 зрителей посетили матч Winline Суперкубка России, в котором играли женские команды «Спартака» и ЦСКА. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. «Спартак» принял участие в этой встрече в ранге чемпиона Суперлиги минувшего сезона, красно-синие — как действующий обладатель Кубка России.

Это шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.