Катар — Швейцария: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 13 июня, состоится матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Саид Мартинес (Гондурас). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Катар: Абунада, Аль-Уи, Мигел, Хухи, Аль-Амин, Лай, Жуниор, Габер, Мадибо, Афиф, Абдурисаг.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Эбишер, Закария, Ндой, Варгас, Эмболо.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).