Хавбек сборной США Пулишич рассказал о причине своей замены в матче с Парагваем

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич дал комментарий на тему своего самочувствия. Футболист был заменён на 46-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая (4:1).

«В первом тайме меня немного подкосило. Надеюсь, что это не привело к чему-то серьёзному, сегодня мы немного перестраховались, но надеюсь, что со мной всё будет в порядке. Я ощутил дискомфорт в районе левой икры, но со мной уже такое бывало… Я сохраняю позитивный настрой. Думаю, ничего страшного.

Мы просто невероятно начали этот чемпионат мира, но впереди ещё очень много работы», — приводит слова Пулишича AFP.