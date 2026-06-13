Хавбек сборной США Пулишич рассказал о причине своей замены в матче с Парагваем
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Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич дал комментарий на тему своего самочувствия. Футболист был заменён на 46-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая (4:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7' 2:0 Балогун – 31' 3:0 Балогун – 45+5' 3:1 Маурисио – 73' 4:1 Рейна – 90+8'
«В первом тайме меня немного подкосило. Надеюсь, что это не привело к чему-то серьёзному, сегодня мы немного перестраховались, но надеюсь, что со мной всё будет в порядке. Я ощутил дискомфорт в районе левой икры, но со мной уже такое бывало… Я сохраняю позитивный настрой. Думаю, ничего страшного.
Мы просто невероятно начали этот чемпионат мира, но впереди ещё очень много работы», — приводит слова Пулишича AFP.
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