«Ему нравится давление». Рой Кин — о Гарри Кейне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о капитане сборной Англии Гарри Кейне.

«Мы определённо не хотим, чтобы он слишком глубоко опускался в оборону. В последние несколько лет было много примеров, когда он смещался в центр и играл от обороны. Он по-прежнему опасен.

Относительно давления, связанного с тем, что он является главной звездой сборной Англии, он принимает это, ему нравится. Если вспомнить его время в «Тоттенхэме», то там всё очень зависело от него. «Бавария» — великолепная команда, и он по-прежнему её звезда, ему нравится это давление. Конечно, ему нужна поддержка со стороны партнёров и игроков, которые будут играть на него.

Голы, забитые в «Баварии», стали для него большим стимулом. Очевидно, он многому научился, оказавшись в новой лиге и играя с более сильными игроками», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Первый матч на чемпионате мира Англия проведёт с Хорватией. Игра состоится 17 июня.