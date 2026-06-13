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Юран прокомментировал слух об уходе из «СКА» из-за отказа поднимать зарплаты новичкам

Юран прокомментировал слух об уходе из «СКА» из-за отказа поднимать зарплаты новичкам
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран прокомментировал слух, что его уход из «СКА-Хабаровск» был связан с отказом поднимать зарплаты новичкам команды.

«Это абсолютная неправда. Тема даже не затрагивалась. Могу сказать на 100%, что решение связано с рекомендациями врачей. Во-первых, когда мы вели переговоры с руководством клуба, к которому отношусь с уважением, я понимал бюджет «СКА». Всё-таки я там работал и знаю все моменты, что на данный момент там есть бюджет, но не такой, что кого захотел — того возьмёшь. Когда мы встречались с генеральным директором и спортивным директором клуба, я всё чётко знал и понимал. Поэтому моё решение с этой версией никак не связано», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он возглавлял клубы РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».

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