Леон Горецка ведёт переговоры с одним из клубов МЛС — Богерт

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка может продолжить карьеру в «Чикаго Файр» из МЛС. Об этом сообщает журналист и инсайдер Том Богерт в социальной сети X.

Ранее футболист покинул мюнхенскую «Баварию», он может стать одноклубником бывшего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, если тот присоединится к команде из штата Иллинойс. Европейские клубы также следят за ситуацией.

31-летний Леон Горецка выступал за «Баварию» с 2018 года. С клубом он стал семикратным чемпионом Германии (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026), трёхкратным обладателем Кубка Германии (2018/2019, 2019/2020, 2025/2026), четырёхкратным обладателем Суперкубка страны (2018, 2020, 2021, 2025), победителем Лиги чемпионов (2019/2020), Суперкубка УЕФА (2020) и клубного чемпионата мира (2020).