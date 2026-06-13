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«МЮ» готов потратить более € 116 млн на усиление полузащиты, названы кандидаты — The Sun

«МЮ» готов потратить более € 116 млн на усиление полузащиты, названы кандидаты — The Sun
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«Манчестер Юнайтед» готов инвестировать более £ 100 млн (€ 116 млн) в усиление полузащиты в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

В число потенциальных целей английского клуба входят Карлос Балеба («Брайтон»), Алекс Скотт («Борнмут») и Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»). Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает этих футболистов в качестве потенциального усиления центра поля перед новым сезоном. При этом клуб готов подписать только двоих из трёх кандидатов.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии, набрав 71 очко за 38 матчей. Чемпионом страны стал лондонский «Арсенал», заработавший 85 очков.

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