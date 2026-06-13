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Сотрудники полиции задержали наркоторговца, переодевшись в маскотов ЧМ-2026 — The Athletic

Сотрудники полиции задержали наркоторговца, переодевшись в маскотов ЧМ-2026 — The Athletic
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Сотрудники полиции Перу провели операцию по задержанию подозреваемого в торговле наркотиками, переодевшись в маскотов чемпионата мира по футболу — 2026, сообщает The Athletic.

Полицейские выяснили, что подозреваемый является большим футбольным фанатом, это позволило подобраться к нему во время рейда, не вызывая подозрений. При штурме сотрудники полиции чуть не потеряли головы от костюмов, но операция прошла по плану.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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