Стали известны пять соперников и расписание матчей московского «Динамо» на летних сборах

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале клуба опубликовало список соперников и расписание матчей бело-голубых во время летних тренировочных сборов, направленных на подготовку к сезону-2026/2027.

«Динамо» сыграет с московским «Торпедо» (27 июня), «Пари НН» (4 июля), «Оренбургом» (7 июля), «Крыльями Советов» (15 июля) и «Акроном» (18 июля). Все матчи пройдут на учебно-тренировочной базе «ВТБ Новогорск-Динамо». О точном времени начала матчей клуб объявит дополнительно.

По итогам завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.