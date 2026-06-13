Тренер сборной Турции Монтелла назвал сильные стороны команды Австралии перед матчем на ЧМ

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Австралии. Встреча состоится 14 июня.

«Мы знаем, что сборная Австралии физически сильна и хорошо играет на угловых и штрафных ударах, потому что у них высокие и сильные игроки. Но я думаю, что мы будем владеть инициативой в матче, потому что у нас больше качественных футболистов и более талантливая команда, так что посмотрим, что получится.

Я думаю, что нам досталась действительно сбалансированная группа, и все четыре команды надеются пройти групповой этап. Честно говоря, я не считаю, что какая-либо команда сильнее или слабее другой, и, возможно, если бы это было так, нас можно было бы даже считать четвёртой командой в группе», — приводит слова Монтеллы официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира – 2026 сборная Турции сыграет в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.