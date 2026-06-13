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«Меньше работаешь — больше хочется языком чесать». Талалаев — о критике Клоппом старта ЧМ

«Меньше работаешь — больше хочется языком чесать». Талалаев — о критике Клоппом старта ЧМ
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на критику старта чемпионата мира 2026 года со стороны немецкого специалиста, Юргена Клоппа, ранее возглавлявшего «Ливерпуль», а также высказался о нововведениях в футбольных правилах.

— Клопп сказал, что матч открытия достаточно слабый по качеству игры.
— Так это всегда происходит. Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать.

Поэтому, честно, мне очень понравился матч США с Парагваем. По поводу судейских нововведений: чем больше влияние судей, тем меньше футбола остаётся. Почему футбол — спорт номер один? Потому что меньше всего изменений правил было. И в этом консерватизм был успех. Сейчас каждые четыре года придумывают новую карусель, и футбол становится всё спорнее и спорнее, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФИФА анонсировала изменение в правилах на чемпионате мира 2026 года. Любой игрок, закрывающий рот в конфликтной ситуации с соперником, может быть наказан красной карточкой. Кроме того, заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появления информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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