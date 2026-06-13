Катар — Швейцария: Брил Эмболо открыл счёт на 17-й минуте, реализовав пенальти

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии. Игра проходит на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Саид Мартинес (Гондурас). Счёт в матче 1:0 в пользу европейской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо ударом с пенальти на 17-й минуте.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).