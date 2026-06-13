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Видео: атмосфера в Нью-Йорке перед матчем Бразилия — Марокко на ЧМ-2026

Видео: атмосфера в Нью-Йорке перед матчем Бразилия — Марокко на ЧМ-2026
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Болельщики сборных Бразилии и Марокко в Нью-Йорке (США) активно готовятся к матчу 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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