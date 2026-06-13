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Тренер сборной Турции Монтелла: хотим убедиться, что страна будет нами гордиться

Тренер сборной Турции Монтелла: хотим убедиться, что страна будет нами гордиться
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла дал комментарий на тему настроя команды перед матчами чемпионата мира — 2026.

«Мы ждали этого 24 года. Сейчас мы ощущаем сильные эмоции и поддержку болельщиков, нам нужно добиться успеха. Мы понимаем, с какими трудностями столкнёмся, но хотим получить от этого удовольствие и убедиться, что страна будет нами гордиться.

Я осознаю эту ответственность и знаю, что мы должны сделать всё возможное. Я чувствую это ещё сильнее, потому что для меня эта страна стала вторым домом, и моя привязанность к команде безгранична.

Мы чувствуем себя как дома среди болельщиков, которые собираются у отеля и желают нам удачи, и мы знаем, что по всей стране к этой команде испытывают огромную любовь.

Команда отражает эти ценности: наши футболисты смелые, играют с гордостью и энтузиазмом. Конечно, болельщики могут гордиться тем, что мы здесь спустя 24 года, но нам нужно избегать мыслей обо всём этом.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на сбалансированном подходе и избегать излишней суеты, играть смело, страстно и демонстрировать моральные ценности, которые представляют нашу страну», — приводит слова Монтеллы официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира – 2026 сборная Турции сыграет в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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