«Они превзошли нас в тактическом, техническом и физическом плане». Тренер Парагвая — о США

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался после матча 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой США (1:4).

«Мы знали, что это сложный соперник. Я думаю, что они превзошли нас в тактическом, техническом и физическом плане. Есть много деталей, которые нам нужно отрегулировать. Это вопрос того, чтобы принять трудности и ошибки, которые у нас были, и попытаться переосмыслить ситуацию, потому что у нас всё ещё есть два матча и мы должны продолжать бороться за выход из группы», — приводит слова Густаво Альфаро аккаунт TyC Sports в социальной сети X.

Во 2-м туре парагвайская национальная команда встретится с Турцией (20 июня), в 3-м туре — с Австралией (26 июня).