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«Они превзошли нас в тактическом, техническом и физическом плане». Тренер Парагвая — о США

«Они превзошли нас в тактическом, техническом и физическом плане». Тренер Парагвая — о США
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Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался после матча 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой США (1:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Мы знали, что это сложный соперник. Я думаю, что они превзошли нас в тактическом, техническом и физическом плане. Есть много деталей, которые нам нужно отрегулировать. Это вопрос того, чтобы принять трудности и ошибки, которые у нас были, и попытаться переосмыслить ситуацию, потому что у нас всё ещё есть два матча и мы должны продолжать бороться за выход из группы», — приводит слова Густаво Альфаро аккаунт TyC Sports в социальной сети X.

Во 2-м туре парагвайская национальная команда встретится с Турцией (20 июня), в 3-м туре — с Австралией (26 июня).

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
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