Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд»

Итальянский тренер Роберто Манчини ушёл из катарского клуба «Аль-Садд». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети Х.

«Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, ещё увидимся!» — сказано в сообщении катарского клуба.

Манчини возглавил «Аль-Садд» в ноябре 2025 года, в прошедшем сезоне он привёл команду к чемпионству. В послужном списке специалиста, помимо ряда клубов, также есть сборная Италии, под его руководством она выиграла чемпионат Европы — 2020.