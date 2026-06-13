Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд»

Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд»
Комментарии

Итальянский тренер Роберто Манчини ушёл из катарского клуба «Аль-Садд». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети Х.

«Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, ещё увидимся!» — сказано в сообщении катарского клуба.

Манчини возглавил «Аль-Садд» в ноябре 2025 года, в прошедшем сезоне он привёл команду к чемпионству. В послужном списке специалиста, помимо ряда клубов, также есть сборная Италии, под его руководством она выиграла чемпионат Европы — 2020.

Материалы по теме
Роберто Манчини станет новым тренером сборной Италии — Джанлука Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android