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Неймар опубликовал пост перед матчем Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Неймар опубликовал пост перед матчем Бразилии с Марокко на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал пост перед матчем 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его национальной команде предстоит встретиться с Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич (Марибор, Словения).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спасибо, мой бог… Спасибо, что позволил мне пережить это снова», — написал Неймар на своей странице в социальной сети Х, сопроводив высказывание эмодзи с сердцами и флагом Бразилии.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко. 34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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