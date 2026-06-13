Неймар опубликовал пост перед матчем Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал пост перед матчем 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его национальной команде предстоит встретиться с Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич (Марибор, Словения).

«Спасибо, мой бог… Спасибо, что позволил мне пережить это снова», — написал Неймар на своей странице в социальной сети Х, сопроводив высказывание эмодзи с сердцами и флагом Бразилии.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко. 34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы.