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Катар — Швейцария, результат матча 13 июля 2026, счет 1:1, ЧМ по футболу 2026

Катар сыграл вничью со Швейцарией на ЧМ-2026, сравняв счёт на 90+4-й минуте
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Завершился матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Саид Мартинес (Гондурас). Игра закончилась вничью, со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

Счёт в матче открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо ударом с пенальти на 17-й минуте. В конце встречи, на 90+4-й минуте, защитник Катара Буалем Хухи сравнял счёт.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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