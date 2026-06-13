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Нападающий «Ахмата» Мелкадзе рассказал, как проводит отпуск в США

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе рассказал, как проводит отпуск в США
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Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной России Георгий Мелкадзе поделился подробностями своего отпуска в США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Станислав Саламович [Черчесов] освободил сборников от первого сбора, и поэтому мы подъедем уже на второй сбор, который будет проходить в Сербии.

Здесь [в Нью‑Йорке] отдыхаю. Каждый второй‑третий день мы играем в футбол. Друг тренирует ребят, им 16–17 лет, мы с ними двигаемся. Вот вчера двигались, сейчас нахожусь у них на товарищеской игре. Подсказываю ребятам, им тоже очень интересно поработать со мной. Я сегодня в роли тренера.

— Планируете посетить матч Бразилия — Марокко?
— Нет. У меня по датам вообще не получалось, я не планировал попадать на чемпионат мира. И так получилось, что из‑за сборной я сюда попал. Мне кажется, если сейчас смотреть билеты, всё уже давно раскуплено. Поэтому не смогу посетить, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

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