«Реал» рассматривает возможность подписания Усмана Дембеле — TRT Spor

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, сообщает TRT Spor.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет совершить этим летом громкое приобретение в линию нападения. Клуб уже изучил несколько перспективных кандидатов в рамках усиления состава, и Дембеле является одним из приоритетных вариантов. Одним из вариантов подписания форварда является продажа Браима Диаса, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Дембеле с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «сливочные» завершают попытки приобретения форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

В прошедшем сезоне Дембеле провёл за «ПСЖ» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач. Футболист является действующим обладателем «Золотого мяча».