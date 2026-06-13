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Нападающий «Ахмата» Мелкадзе ответил, за какую сборную болеет на чемпионате мира — 2026

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе ответил, за какую сборную болеет на чемпионате мира — 2026
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Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной России Георгий Мелкадзе ответил, за какую команду переживает на чемпионате мира — 2026.

— За кого планируете болеть на чемпионате мира?
— Если честно, в душе хочу, чтобы Роналду поднял кубок над головой и сравнялся по трофеям с Месси, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

17 июня португальская национальная команда дебютирует на чемпионате мира — 2026 матчем с ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

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