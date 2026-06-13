Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: положение игроков перед пенальти в матче Катар — Швейцария на ЧМ-2026

Фото: положение игроков перед пенальти в матче Катар — Швейцария на ЧМ-2026
Комментарии

Арбитр Саид Мартинес из Гондураса назначил пенальти в матче 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии. На 13-й минуте вратарь катарцев Махмуд Абунада сбил Ремо Фройлера в штрафной площади, который был в пограничном положении на линии офсайда. Голкипер столкнулся с полузащитником швейцарцев, пытаясь вынести мяч после скидки Брила Эмболо. Игра идёт в эти минуты, счёт 1:0 в пользу европейской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
2-й тайм
0 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'    

Фото: Кадр из трансляции

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Незаконная реализация на ЧМ-2026! Сколько ещё не забьёт Швейцария?! LIVE
Live
Незаконная реализация на ЧМ-2026! Сколько ещё не забьёт Швейцария?! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android