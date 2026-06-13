Пенальти в матче с Катаром стал первым для команды Швейцарии в истории ЧМ

Пенальти сборной Швейцарии в матче 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 с Катаром стал первым для национальной команды в истории мировых первенств, за исключением послематчевых серий 11-метровых. Игра проходит на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Саид Мартинес (Гондурас). Счёт в матче 1:0 в пользу европейской команды.

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо открыл счёт во встрече, реализовав пенальти на 17-й минуте.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).