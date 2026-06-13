Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов высказался о перспективах Бразилии на ЧМ-2026, а также о Неймаре и Анчелотти

Семшов высказался о перспективах Бразилии на ЧМ-2026, а также о Неймаре и Анчелотти
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, а также о форварде национальной команды Неймаре и главном тренере Карло Анчелотти.

— На родине немногие верят в то, что эта сборная Бразилии дойдёт далеко. Как вы считаете?
— Я тоже не верю. Я не верю, что они могут дойти далеко, но один феноменальный человек у них есть — это Карло Анчелотти, который может их объединить, который может зажечь в них какую‑то искорку, кураж.

Да, по составу у них достаточно неплохие футболисты. Вот мы здесь говорили: у них в запасе сидит второй бомбардир чемпионата Англии. Есть два наших футболиста, которые играют в нашем чемпионате. Неймар, я думаю, это просто для галочки, для антуража. Вообще, даже по ходу всего чемпионата, я не думаю, что он им поможет. Уже Неймар не тот, и всему своё время, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Бразилии встретится с Марокко 14 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Стало известно, как Анчелотти планирует использовать Винисиуса в сборной Бразилии — Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android