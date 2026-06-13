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38-летний капитан сборной США Тим Рим: у меня нет мыслей о каких-либо рекордах

38-летний капитан сборной США Тим Рим: у меня нет мыслей о каких-либо рекордах
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38-летний центральный защитник и капитан сборной США Тим Рим после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Парагвая (4:1) высказался о своём статусе одного из самых возрастных футболистов нынешнего мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Я об этом особо не думаю. У меня нет мыслей о каких-либо рекордах или о чём-то ещё, помимо того, чтобы просто быть частью команды, частью чего-то особенного. Для меня огромная честь войти в историю, но я здесь не для этого. Я здесь ради радости и любви к футболу, хочу помочь нашим парням и поддержать их.

Для меня большая честь быть лидером команды, да и просто быть частью этой группы — огромная честь. Мы проделали невероятную работу, чтобы достичь этого момента. Показать убедительную ​​игру, набрать три очка и начать турнир так, как мы начали, — это всё, чего мы хотели в этот день. Браво ребятам — для них многое впервые… Первые голы и первые матчи на чемпионате мира. В целом это был хороший вечер», — приводит слова Рима официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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