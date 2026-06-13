Роналду опубликовал фото с голым торсом, продемонстрировав физическую форму перед ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в соцсети опубликовал фото с голым торсом, продемонстрировав физическую форму перед чемпионатом мира 2026 года.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

В матче 1-го тура группы К чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Португалии встретится с командой ДР Конго. Игра состоится 17 июня.

Во 2-м туре португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).