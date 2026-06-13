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Экс-тренер «Рейнджерс» Расселл Мартин может возглавить «Лестер Сити» — Романо

Экс-тренер «Рейнджерс» Расселл Мартин может возглавить «Лестер Сити» — Романо
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Бывший главный тренер «Рейнджерс» Расселл Мартин может продолжить карьеру в «Лестер Сити». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, Мартин является основным кандидатом на эту должность. Ранее специалист также возглавлял «Милтон-Кинс Донс», «Суонси Сити» и «Саутгемптон». «Рейнджерс» он покинул в октябре 2025 года.

По итогам прошлого сезона «Лестер Сити» вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1, которая является третьим дивизионом в футбольной системе Англии. В сезоне-2015/2016 клуб стал чемпионом страны. В 38 турах того розыгрыша АПЛ команда Клаудио Раньери набрала 81 очко, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков.

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